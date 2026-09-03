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Владимирские новости

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Отечественные препараты семаглутида и тирзепатида не снизили стоимость терапии

Отечественные препараты семаглутида и тирзепатида не снизили стоимость терапии

Выручка эндокринологического направления «Промомеда» в первом полугодии 2025 года выросла на 118% благодаря продажам препаратов для лечения ожирения и диабета.

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