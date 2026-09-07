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ТАСС

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Буцкая заявила, что дежурство врачей на домашних родах не снимет все риски

Буцкая заявила, что дежурство врачей на домашних родах не снимет все риски

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Услугу планового выезда врачей на домашние роды вводить нельзя, так как это не снимет все риски, которые несет рождение детей вне стационара.

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