Буцкая заявила, что дежурство врачей на домашних родах не снимет все риски

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Услугу планового выезда врачей на домашние роды вводить нельзя, так как это не снимет все риски, которые несет рождение детей вне стационара.
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