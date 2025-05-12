В Германии поспорили с мнением европейских лидеров о предложении Путина по Украине

Германское издание Handelsblatt поспорило с мнением канцлера ФРГ Фридриха Мерца и французского президента Эммануэля Макрона о предложении российского лидера Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров с Украиной без предварительных условий в Стамбуле.
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