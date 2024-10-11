Стивен Сигал заявил о готовности сражаться на стороне "своего президента"

Он написал письмо Путину на следующий день после начала спецоперации Актер, спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям с США Стивен Сигал признался, что написал письмо президенту РФ Владимиру Путину в самом начале спецоперации, заявив, что готов сражаться на стороне "своего президента".