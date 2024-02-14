Россия готовит "сюрприз" Западу: Новая ракета прошла испытания и готова встать на вооружение

События в мире развиваются весьма стремительно. Сначала президент России Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сообщил, что если Запад желает сохранить лицо перед поражением, то можно начать переговоры.
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