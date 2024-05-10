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Десант НАТО переломался при высадке с парашютами

Десант НАТО переломался при высадке с парашютами

В данном случае отличилась Швеция, где и проходили грандиозные учения НАТО «Быстрый ответ». По планам военного командования альянса, военнослужащие из разных стран должны были отработать прыжки с парашютом.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Ха ха ха ,  НЕ ХИЛЫЕ УЧЕНИЯ  что аж 5%  АНИКА-ВОЯК  в  БОЛЬНИЧКЕ ОКАЗАЛИСЬ... Даже и  ПОДУМАТЬ СТРАШНО  , сколько было бы  ПОКАЛЕЧЕННЫХ  в  БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ ....!!!
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