Десант НАТО переломался при высадке с парашютами

В данном случае отличилась Швеция, где и проходили грандиозные учения НАТО «Быстрый ответ». По планам военного командования альянса, военнослужащие из разных стран должны были отработать прыжки с парашютом.
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