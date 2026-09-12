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Новости Брянска

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«Новости Брянска» остаются в ТОП-30 самых цитируемых интернет-ресурсов России

«Новости Брянска» остаются в ТОП-30 самых цитируемых интернет-ресурсов России

Издание «Новости Брянска» заняло 28 место в рейтинге цитируемости российских интернет-ресурсов с индексом 35 357.

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