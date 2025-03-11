Кедми назвал главный «козырь» Путина. Нет ни у Украины, ни у Запада, как будут выглядеть контуры нового мира Юлия СоколоваРоссийский военно-политический эксперт Яков Кедми назвал главный «козырь» Путина, которого нет ни у Украины, ни у Запада, как будут выглядеть контуры нового мира», поскольку глава российского государства обладает стратегическим преимуществом, способным повлиять на будущее глобальной безопасности.