В Северной Осетии легковой автомобиль упал в реку в ущелье

В Алагирском ущелье в Северной Осетии машина упала в горную реку. Об этом сообщил Telegram-канал «Сапа 15».
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