КНДР пригрозила США и Южной Корее ядерным ударом в ответ на политику этих стран. Об этом 16 сентября заявил официальный представитель минобороны республики.
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