Электронные кошельки QIWI не застрахованы в АСВ. ЦБ отозвал лицензию у банка «КИВИ»

Сегодня ЦБ отозвал лицензию у банка «КИВИ», который обеспечивал работу платёжной системы QIWI. Ситуация примечательна тем, что это первый отзыв лицензии у банка за полтора года, а так же тем, что у большинства клиентов банков нет полноценных банковских счетов.