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Я РАБОТАЮ В БАНКОМАТЕ

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Электронные кошельки QIWI не застрахованы в АСВ. ЦБ отозвал лицензию у банка «КИВИ»

Электронные кошельки QIWI не застрахованы в АСВ. ЦБ отозвал лицензию у банка «КИВИ»

Сегодня ЦБ отозвал лицензию у банка «КИВИ», который обеспечивал работу платёжной системы QIWI. Ситуация примечательна тем, что это первый отзыв лицензии у банка за полтора года, а так же тем, что у большинства клиентов банков нет полноценных банковских счетов.

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