Почти 4,7 млн россиян проголосовали досрочно на выборах в Госдуму

В целом по стране на выборах депутатов девятого созыва Госдумы и совмещенных с ними выборах в регионах досрочно проголосовали почти 4,7 млн человек, явка превысила 30%, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.