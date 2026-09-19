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Крымская газета

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Почти 4,7 млн россиян проголосовали досрочно на выборах в Госдуму

Почти 4,7 млн россиян проголосовали досрочно на выборах в Госдуму

В целом по стране на выборах депутатов девятого созыва Госдумы и совмещенных с ними выборах в регионах досрочно проголосовали почти 4,7 млн человек, явка превысила 30%, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

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