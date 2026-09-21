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НАТО выставило военный план на 4 тысячи страниц против России
НАТО подготовило военное планирование на случай обострения ситуации на восточном фланге — от локального кризиса до прямого вооружённого нападения, которое может потребовать задействования статьи 5 Североатлантического договора. План занимает около 4 тысяч страниц.
Об этом, по информации ряда СМИ, рассказал председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на встрече военных руководителей стран альянса в Копенгагене.
По его словам, у НАТО существуют три отдельных плана для восточного направления. Они предусматривают различные сценарии развития кризиса, включая действия, перемещение войск и ответные меры. Как отметил адмирал, документы охватывают диапазон от «минимального кризиса» или вмешательства на территории стран альянса до применения статьи 5 и последующих действий.
«Альянс готов. Структура готова. Солдаты, системы и вооружение — всё готово», — утверждает Драгоне.
Он уточнил, что процедуры принятия решений внутри альянса стандартизированы таким образом, чтобы в случае кризиса максимально сократить время реагирования. По словам главы Военного комитета, НАТО заранее определило порядок действий на случай различных вариантов эскалации.
«В случае нападения мы знаем, что делать», — заявил Драгоне.
По его словам, потенциальная атака на страны альянса, с точки зрения последствий для нападающей стороны, не даст сопоставимых с рисками выгод.
«В случае нападения могу сказать, что сегодня им есть, что терять гораздо больше, чем приобретать, это точно. Именно это и есть сдерживание», — сказал Драгоне.
При этом сам Драгоне не заявил, что прямое нападение России на НАТО является неизбежным или находится на повестке как ожидаемый сценарий. Напротив, по данным ERR, он отметил, что прямое нападение на польско-украинском направлении не обсуждалось как реалистичный текущий сценарий. При этом альянс, по его словам, должен быть готов к подобному развитию событий.
Ссылка на статью 5 Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны: вооружённое нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех. При этом применение статьи 5 не означает автоматически одного заранее установленного военного ответа. Государства НАТО самостоятельно определяют необходимые действия в соответствии со своими конституционными процедурами и обстоятельствами конкретного нападения.
Заявления Драгоне прозвучали на фоне последовательного усиления восточного фланга НАТО. Альянс наращивает присутствие в странах, непосредственно граничащих с Россией, Белоруссией или находящихся в непосредственной близости от зоны конфликта. Также усиливает системы наблюдения, противовоздушную оборону, возможности противодействия беспилотникам и готовность к быстрому перемещению войск. НАТО также продолжает развивать многонациональные формирования и инфраструктуру, предназначенные для усиления союзников в случае кризиса.
Наличие разработанных планов позволяет определить порядок действий, однако их реализация зависит от фактической готовности личного состава, вооружений, запасов боеприпасов, логистики и способности союзников быстро перебрасывать силы между странами. Сам Драгоне ранее указал на необходимость увеличения производства вооружений и боеприпасов на фоне опыта конфликта на Украине и высоких темпов расходования боеприпасов. По его словам, страны альянса уже увеличивают оборонные расходы и стимулируют промышленность наращивать производственные возможности. Однако темпы выпуска вооружений, по оценке военного руководства НАТО, необходимо дополнительно ускорять.
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«Мы помним, чем это кончилось»: Европа в панике из-за военного рывка Германии
Военные планы Германии вызвали обеспокоенность европейских стран на фоне масштабного перевооружения и роста популярности АдГ Перевооружение Германии вызвало новую волну споров в Европе
Планы Германии по масштабному перевооружению вызвали дискуссию в Европе. При этом эксперты предупреждают о возможном изменении баланса сил на континенте.
Масштабные планы Германии по наращиванию военной мощи вызвали обеспокоенность среди европейских политиков и экспертов. Берлин намерен вложить более 500 миллиардов долларов в развитие вооружённых сил в течение ближайших десяти лет. На этом фоне в ряде стран ЕС всё чаще звучат предупреждения о возможном изменении баланса сил на континенте.
Как сообщает The Wall Street Journal, ещё несколько лет назад союзники по НАТО критиковали Германию за недостаточные расходы на оборону. Однако теперь ситуация изменилась. Многие европейские наблюдатели считают, что стремительное усиление бундесвера способно привести к новым противоречиям внутри Европы.
Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявлял, что бундесвер должен стать сильнейшей армией Европы среди государств без ядерного оружия. Поэтому власти страны заметно увеличивают финансирование оборонного сектора. Кроме того, Берлин расширяет военные закупки.
Эксперт Польского института международных отношений Лукаш Ясинский отметил историческое значение происходящих изменений. По его словам, Германия играет важную роль в обеспечении европейской безопасности. Однако усиление Берлина неизбежно влияет на соседние государства и отношения внутри Евросоюза.
Дополнительную тревогу вызывает изменение общей архитектуры безопасности в Европе. Более того, некоторые аналитики допускают превращение Германии в одну из ведущих военных держав континента. Одновременно европейские страны внимательно следят за возможным сокращением американского военного присутствия в регионе.
Масштабы закупок уже демонстрируют серьёзный рост. По данным Кильского института мировой экономики, в 2025 году Германия заказала вооружений и техники примерно на 85 миллиардов евро. Для сравнения, Великобритания направила на эти цели около 25 миллиардов евро. В свою очередь Польша потратила около 21 миллиарда евро.
Рост популярности АдГ усилил дискуссию
Отдельное внимание европейских СМИ привлекает рост популярности партии «Альтернатива для Германии». После убедительной победы на выборах в Саксонии-Анхальт политическая сила укрепила свои позиции. Кроме того, партия продолжает демонстрировать высокие показатели в опросах общественного мнения.
Некоторые европейские политики связывают опасения вокруг перевооружения Германии с внутренними политическими процессами. В частности, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что европейцы хорошо помнят исторические последствия усиления Германии. Поэтому они внимательно следят за нынешними тенденциями.
АдГ выступает за пересмотр санкционной политики в отношении России. Также партия поддерживает восстановление закупок российских энергоресурсов. Кроме того, её представители призывают к более независимому внешнеполитическому курсу. В результате эти позиции вызывают активные споры как в Германии, так и среди её партнёров по Евросоюзу.
Берлин пытается успокоить союзников
Власти Германии подчёркивают, что увеличение военных расходов связано с необходимостью укрепления обороноспособности страны. Также Берлин указывает на обязательства перед НАТО. По этой причине немецкие власти отвергают обвинения в чрезмерных военных амбициях.
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Берлину необходимо активнее объяснять союзникам цели проводимой политики. По его словам, речь не идёт о попытке вернуть Германии статус доминирующей державы Европы. Напротив, главной задачей остаётся укрепление коллективной безопасности.
В то же время эксперты Кильского института обращают внимание на другую проблему. Несмотря на рост расходов, Германия по-прежнему делает ставку преимущественно на традиционные виды вооружений. Между тем доля инвестиций в беспилотные и автономные системы остаётся сравнительно низкой.
Экономист Гунтрам Вольф предупредил о возможных рисках такого подхода. По его мнению, Германия может создать крупнейшую обычную армию Европы. Однако эта армия рискует оказаться лучше подготовленной к прошлым конфликтам, чем к будущим вызовам.
Согласно проекту бюджета на 2027 год, оборонные расходы Германии могут достичь почти 140 миллиардов евро. Таким образом, финансирование армии выйдет на крупнейший уровень со времён окончания холодной войны. Вследствие этого дискуссия о будущем военном и политическом балансе в Европе может стать ещё острее.
лидер «АдГ» Алис Вайдель потребовала возврат к российскому газу. По её словам, стране в целом необходим возврат к ископаемым энергоносителям.
мне это напомнило исследование о влиянии солнечных лучей на рост телеграфных столбов