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За рулем

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Волонтеры «Газпромнефть – смазочные материалы» провели акцию для школьников в природном парке Омска

Волонтеры «Газпромнефть – смазочные материалы» провели акцию для школьников в природном парке Омска

Дети учились работать с природными материалами и создавать из них творческие композиции. Мероприятие стало частью масштабного проекта «Газпромнефть-СМ», направленного на экологическое просвещение жителей региона, который реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

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