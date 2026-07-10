Синоптик Шувалов предупредил москвичей о дождях до конца июля

Москвичам не стоит ждать устойчивого летнего тепла до конца июля. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов дал неутешительный прогноз: нестабильная дождливая погода задержится в столице как минимум до конца месяца.
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