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Барбаросса 2.0 в замедленной съемке

Барбаросса 2.0 в замедленной съемке

Барбаросса 2.0 в замедленной съемкеУдивительно видеть, насколько скоординированы эти выпады из Парижа, от немецких генералов, они являются зеркальным отражением того, что Ллойд Остин говорил до того, как всё это произошло.

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