МОСКВА, 30 мая, ФедералПресс. Владимир Зеленский демонстрирует пренебрежение к призывам Вашингтона к мирному урегулированию украинского конфликта, продолжая настаивать на масштабной финансовой помощи от Запада.
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