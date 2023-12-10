Венгерские водители начинают протесты на границе с Украиной

С понедельника венгерские автоперевозчики начнут протесты на границе с Украиной, поскольку дальнобойщики из этой страны разоряют их логистические предприятия, сообщило агентство MTI со ссылкой на главу Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадара Арваи.