ЦОДД: сильный снег, метель и мороз ожидаются в Москве 12 декабря

Сильный снегопад, метель и гололедица ожидается в Москве во вторник, 12 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта со ссылкой не Центр организации дорожного движения столицы (ЦОДД).
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