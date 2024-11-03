Внеземной разум на службе Белого дома

Гений про злодейства А почему все так иронично отнеслись к словам полковника армии США в отставке Карла Нелла, который поделился информацией о существовании внеземного разума и его взаимодействии с человечеством вообще и с этим самым полковником - в частности? Я вот уверена, что внеземной разум и советует всем этим полковникам и генералам делать то, чем они занимаются.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии