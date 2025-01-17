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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Надо продать Бителло за какие-то деньги или отдать в аренду. Если не хочет играть – не заставишь». Экс-директор «Динамо» Муравьев о бразильце

– Для нашего чемпионата Бителло – один из сильнейших игроков. Сложная ситуация. Если он не хочет играть, его никаким образом не заставишь.

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