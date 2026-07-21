В Израиле впервые оштрафована больничная касса за несвоевременное сообщение о крупной утечке данных

Впервые после вступления в силу обновлённого закона о защите персональных данных израильская больничная касса «Меухедет» оштрафована на 256 000 шекелей за задержку с уведомлением о серьёзном инциденте информационной безопасности .
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