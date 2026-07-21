НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Московский комсомолец в Израиле

1 подписчик

В Израиле впервые оштрафована больничная касса за несвоевременное сообщение о крупной утечке данных

В Израиле впервые оштрафована больничная касса за несвоевременное сообщение о крупной утечке данных

Впервые после вступления в силу обновлённого закона о защите персональных данных израильская больничная касса «Меухедет» оштрафована на 256 000 шекелей за задержку с уведомлением о серьёзном инциденте информационной безопасности .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии