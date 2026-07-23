Илон Маск пообещал выпустить исторически точную нейросетевую «Одиссею»

Илон Маск решил бросить вызов режиссеру Кристоферу Нолану. Миллиардер сообщил, что специалисты из его компания xAI до конца 2026 года создадут полнометражный фильм по мотивам поэмы Гомера «Одиссея» с помощью нейросети Grok Imagine.