«Бавария» готова предложить 60 млн евро плюс игрока за Леау. «Милан» хочет 100 млн (Николо Скира)

Прямые переговоры между клубами ожидаются на следующей неделе, сообщает журналист Николо Скира. «Бавария» готова предложить 60 миллионов евро плюс игрока за Леау.
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