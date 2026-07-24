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Царьград

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Ана Брнабич заявила о вотуме недоверия правительству Сербии 27 июля

Ана Брнабич заявила о вотуме недоверия правительству Сербии 27 июля

27 июля в Сербии состоится голосование по вотуму недоверия правительству Джуро Мацута, сообщает спикер парламента Ана Брнабич.

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