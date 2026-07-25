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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» готов предложить «Атлетико» Дьокереша с доплатой за Альвареса

Хулиан Альварес – главная трансферная цель Микеля Артеты в летнее окно. Главный тренер « Арсенала » рассчитывает, что « Атлетико » откажется продавать нападающего своему прямому конкуренту по чемпионату – «Барселоне».

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