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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Airbus подал сигнал бедствия у берегов Чили

Airbus подал сигнал бедствия у берегов Чили

Экипаж активировал код Squawk 7700 — это универсальное оповещение о нештатной обстановке Пассажирский лайнер Airbus, следовавший из Сантьяго, подал сигнал бедствия у побережья Чили — данные об этом появились в сервисе Flightradar24, сообщает РИА Новости.

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