Airbus подал сигнал бедствия у берегов Чили

Экипаж активировал код Squawk 7700 — это универсальное оповещение о нештатной обстановке Пассажирский лайнер Airbus, следовавший из Сантьяго, подал сигнал бедствия у побережья Чили — данные об этом появились в сервисе Flightradar24, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ В парламенте Эсто...
- Врач из Барнаула ...
- Стало известно, н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым