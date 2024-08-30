Армянскую АЭС отключили от энергосистемы страны

Армянскую атомную электростанцию (АЭС) отключили от энергосистемы страны из-за аварии в системе. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Сона Арутюнян на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).