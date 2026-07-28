Синоптик Ильин: тепло и солнце вернутся в Москву на выходных

Жара в Москве совсем скоро сменится резким похолоданием. Если во вторник, 28 июля, столбики термометров еще будут бороться за отметку в +28 градусов, то уже в среду город накроет холодный атмосферный фронт.
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