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Синоптик Ильин: тепло и солнце вернутся в Москву на выходных

Синоптик Ильин: тепло и солнце вернутся в Москву на выходных

Жара в Москве совсем скоро сменится резким похолоданием. Если во вторник, 28 июля, столбики термометров еще будут бороться за отметку в +28 градусов, то уже в среду город накроет холодный атмосферный фронт.

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