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Камыш на крыше — и кровля, и теплоизоляция: чем он так привлекает современных строителей

Камыш на крыше — и кровля, и теплоизоляция: чем он так привлекает современных строителей

Использование камыша в качестве кровельного материала предлагает экологичное решение «два в одном»: он становится прочным наружным покрытием и одновременно предлагает отличную теплоизоляцию, отмечает дзен-канал «Дачные истории».

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