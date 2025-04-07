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Царьград

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Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки

Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин был признан НХЛ лучшим игроком дня, установив новый рекорд, забросив 895-ю шайбу в матче против "Айлендерс".

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