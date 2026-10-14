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Газета.ру

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Mash: в Таиланде из комы вышел пострадавший в ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы

Mash: в Таиланде из комы вышел пострадавший в ДТП с сыном экс-мэра Махачкалы

Школьник, который впал в кому в Таиланде после ДТП с сыном бывшего мэра Махачкалы, пришел в сознание.

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