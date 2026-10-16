Похоже, ситуация для ВСУ и Зеленского будет только усугубляться. Несколько часов назад Дональд Трамп как никогда жестко прошелся по главе киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Презентацию детек...
- Состояние Крымско...
- «Ради детей»: Лер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым