Минэк разработал новые условия по льготным кредитам субъектам МСП

Минэкономразвития сообщило банкам о старте реализации программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятых в рамках профильного федерального проекта в 2025–2030 гг.
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