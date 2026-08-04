Сайты российских банков стали недоступны в зарубежных браузерах

Сбой в работе интернет-банков РФ произошёл из-за отзыва цифровых TLS-сертификатов безопасности.При попытке зайти в онлайн-банк через Chrome, Edge, Firefox и Safari пользователи сталкиваются с предупреждением о блокировке доступа к ресурсу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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