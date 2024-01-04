В аэропорту Владивостока устроили облаву на мигрантов

На территории международного аэропорта Владивостока в ходе фильтрации пассажиров, прибывших и убывающих международными рейсами, был выявлен 39-летний гражданин одной из стран Средней Азии, который нарушил правила въезда в Россию, сообщает PRIMPRESS.
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