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Ларионов – хоккеистам СКА: «Цель одна – вы ее знаете. На пути будут кочки – мы будем спотыкаться, вставать, но не будем падать»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов произнес речь игрокам перед началом сборов. «Начало сезона – это всегда большие ожидания, у всех планы, все отдохнувшие, у каждого есть мысли, как стать лучше.

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