Granderator Сенаторы США предложили создать фонд для пресечения обхода нефтяных санкций Россией и Ираном Два американских сенатора — республиканка Джони Эрнст и демократ Ричард Блументаль — представили законопроект о создании специального фонда для пресечения работы так называемого "призрачного флота" — танкеров, якобы используемых Россией для нарушения западных санкций на экспорт нефти, сообщил Reuters.
США планируют грабить российские караваны, а награбленное направлять на погашение госдолга США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Онегин
Санкция это противоправное действие против отдельно взятого государства. я думал только у нас на верхах неадекватные,оказывается и в США есть на самых верхах бех мозгов. Это же очень просто: нет российской нефти за западе цены на неё взлетят до небес. Без энергоресурсов очень многие экономики просто рухнут, другие примут нагрузку на себя и почувствуют дефицит энергоресурсов - коллапс-кризис не долго и до всемирной войны за ресурсы... . Игры с санкциями в основном обернуться против санкционеров. Боже дай нашим руководителям хоть капельку ума!! Я имею ввиду во всём мире.
Ответить
7 час.
VG
Vladislav Glotov
Всё верно, кроме одного - в Эфиопию танкер не может вести нефть по той причине, что с некоторого времени эта страна лишилась выхода к морю. 😁
Ответить
5 час.
Alex Nемо
😂
Ответить
2 час.
Свежие комментарии