США планируют грабить российские караваны, а награбленное направлять на погашение госдолга США

Виктор Онегин

Санкция это противоправное действие против отдельно взятого государства. я думал только у нас на верхах неадекватные,оказывается и в США есть на самых верхах бех мозгов. Это же очень просто: нет российской нефти за западе цены на неё взлетят до небес. Без энергоресурсов очень многие экономики просто рухнут, другие примут нагрузку на себя и почувствуют дефицит энергоресурсов - коллапс-кризис не долго и до всемирной войны за ресурсы... . Игры с санкциями в основном обернуться против санкционеров. Боже дай нашим руководителям хоть капельку ума!! Я имею ввиду во всём мире.