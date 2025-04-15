Папа Франциск причислил Гауди к блаженным: «Божий архитектор» в истории

Папа Римский Франциск повысил статус Антонио Гауди, назвав его «Божьим архитектором». Гауди, посвятивший более 40 лет жизни строительству храма Саграда Фамилия в Барселоне, стал блаженным за стремление прославить Бога через архитектуру.
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