Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) получила от Росавиации сертификат разработчика на авиационный поршневой двигатель М105, предназначенный для гражданских легких самолетов и автожиров.
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