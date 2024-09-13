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В Минздраве Приморья рассказали о состоянии ребенка, упавшего с недостроенного здания в Дальнереченске

В Минздраве Приморья рассказали о состоянии ребенка, упавшего с недостроенного здания в Дальнереченске

В Дальнереченске 11-летний ребенок упал с недостроенного здания. Пострадавшего госпитализировали. Корреспондент PRIMPRESS обратился в пресс-службу Министерства здравоохранения Приморского края, чтобы уточнить информацию о его состоянии.

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