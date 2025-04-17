Куда исчез огонь в глазах. Почему «Ак Барс» уступил «Динамо» в деталях и эмоциях

История была бы нереалистичной, если бы «Ак Барс» внезапно прошел бы такое «Динамо» без препятствий. Московская команда приехала в Казань с проработанными ошибками - пылающие легионеры стали спокойнее, а лидеры хладнокровнее.
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