Сами Хедира: «Барса» 2010-х – лучшая команда, что я видел. Жаль, что Хави и Иньеста так и не выиграли «Золотой мяч»

Сами Хедира назвал «Барселону» прошлого десятилетия лучшей командой, что он видел. «Даже будучи мадридистой я могу сказать, что «Барса» 2010-х – лучшая команда, которую я когда-либо видел.

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