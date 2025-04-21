Репортажи о Смоленщине будут показывать на федеральном канале

С 21 по 26 апреля Первый канал покажет репортажи о нашем регионе в программе «Доброе утро». Губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил, что в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне героическая Смоленская земля стала большой съемочной площадкой.