Репортажи о Смоленщине будут показывать на федеральном канале

С 21 по 26 апреля Первый канал покажет репортажи о нашем регионе в программе «Доброе утро». Губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил, что в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне героическая Смоленская земля стала большой съемочной площадкой.
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