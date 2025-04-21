Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

77 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    у ти боземой!😄Злоумышленники вз...
  • Виктор Полуэктов
    Да почешите же котейку хоть кто-нибудь! Такой взгляд грустнючий! Хотя... это у него пока не зевнёт. Я этот народ всю ...«Кот Смоленской» ...
  • Александр
    на кол посадить!!!!Смолянин призывал...

Репортажи о Смоленщине будут показывать на федеральном канале

Репортажи о Смоленщине будут показывать на федеральном канале

С 21 по 26 апреля Первый канал покажет репортажи о нашем регионе в программе «Доброе утро». Губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил, что в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне героическая Смоленская земля стала большой съемочной площадкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх