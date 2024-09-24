Луна – странный объект и спутник Земли во всех смыслах. Давайте рассмотрим факты подробнее. 1. Луна – естественный объект Странностей у нашего спутника хватает.
Странности Луны
Комментарии
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Александр Николаевич
Луна - самый большой спутник относительно своей планеты во всей Солнечной системе.
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18 час.
МГ
Малик Гумеров
Наука пока не знает что такое Луна (Землю еще меньще - порядка 4% , если о Луне принять 6%) ! Аналогичной Луне .... не находят нигде в космосе ! Научные сказки - приливы приписывают влиянию Луны (воду тянет за собой , а что же не тянет воздух , или для воды одни , для воздуха другие физические законы ?) . И т.д. и т.д.. неведомое пока.
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13 час.
М
ММ
"Вы где-нибудь видели подробные фотографии Луны, сделанные телескопом Хаббл?"- самый классный вопрос и самая большая загадка человечества, на который запрещено получать ответ! С орбиты могут разглядеть погоны военного на Земле. На Луне с помощью больших телескопов, тем более Хаббла, можно разглядеть и увидеть слишком много запрещенного!
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9 час.
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