Странности Луны

МГ

Малик Гумеров

Наука пока не знает что такое Луна (Землю еще меньще - порядка 4% , если о Луне принять 6%) ! Аналогичной Луне .... не находят нигде в космосе ! Научные сказки - приливы приписывают влиянию Луны (воду тянет за собой , а что же не тянет воздух , или для воды одни , для воздуха другие физические законы ?) . И т.д. и т.д.. неведомое пока.