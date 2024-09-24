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Велемудр. Мир тесен.

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    "Вы где-нибудь видели подробные фотографии Луны, сделанные телескопом Хаббл?"- самый классный вопрос и самая большая ...Странности Луны
  • Малик Гумеров
    Наука пока не знает что такое Луна (Землю еще меньще - порядка 4% , если о Луне принять  6%) !          Аналогичной Л...Странности Луны

Странности Луны

Странности Луны

Луна – странный объект и спутник Земли во всех смыслах. Давайте рассмотрим факты подробнее. 1. Луна – естественный объект Странностей у нашего спутника хватает.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Луна - самый большой спутник относительно своей планеты во всей Солнечной системе.
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18 час.
МГ
Малик Гумеров
Наука пока не знает что такое Луна (Землю еще меньще - порядка 4% , если о Луне принять  6%) !          Аналогичной Луне  .... не находят  нигде в космосе !                         Научные сказки - приливы приписывают  влиянию Луны (воду тянет за собой ,  а  что же не тянет  воздух , или для воды одни  , для воздуха другие физические законы ?) .      И т.д. и т.д..  неведомое пока.
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13 час.
М
ММ
&quot;Вы где-нибудь видели подробные фотографии Луны, сделанные телескопом Хаббл?&quot;- самый классный вопрос и самая большая загадка человечества, на который запрещено получать ответ! С орбиты могут разглядеть погоны военного на Земле. На Луне с помощью больших телескопов, тем более Хаббла, можно разглядеть и увидеть слишком много запрещенного!
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9 час.

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