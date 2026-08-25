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«Я влюблена в своего свекра»

«Я влюблена в своего свекра»

Ситуацию комментирует психолог «Легкое поведение»«С мужем вместе четыре года, два из них женаты. Около полугода назад мы переехали к его родителям, чтобы не платить за аренду, пока в нашей квартире делают ремонт.

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