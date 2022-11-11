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Гельмут Марко: «В спринте мы должны быть явно быстрее «Хааса», хотя Магнуссен настоящий боец»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги квалификации, которая определила стартовый порядок спринта перед Гран-при Сан-Паулу.

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