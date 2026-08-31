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Сокровища минувших эпох: 18 артефактов, которые поражают воображение

Сокровища минувших эпох: 18 артефактов, которые поражают воображение

Предметы, пережившие века, способны рассказать о своих создателях больше, чем любые хроники. В этой подборке — удивительные свидетельства прошлого: от запечатанного в свинце сердца средневекового дворянина до бронзовых фигур борцов, которым более четырех тысяч лет.

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