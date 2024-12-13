В Госдуме спорят, за чей счёт учить русскому языку детей мигрантов

Геннадий Гудков

"...будущий школьник не знает русский язык..." - ...а за каким хреном он и его сестры, братья и мамаша у нас должны обосноваться?.. /"...не идут дела - будто в понедельник их мама родила..." -насколько мне известно, понедельник, в переводе с фарси - Душанбе!../