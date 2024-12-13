Медицинский факт Если вы не занимаетесь своими детьми, ими занимается кто-то другой. (улица, тоталитарная секта, британцы, наркобарыги, либералы.
В Госдуме спорят, за чей счёт учить русскому языку детей мигрантов
Комментарии
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людмила михайлик
Пусть сами мигранты учат своих.дньнй языку, почему должны страдать учителя и наши дети
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8 мин.
Геннадий Гудков
"...будущий школьник не знает русский язык..." - ...а за каким хреном он и его сестры, братья и мамаша у нас должны обосноваться?.. /"...не идут дела - будто в понедельник их мама родила..." -насколько мне известно, понедельник, в переводе с фарси - Душанбе!../
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2 мин.
Геннадий Гудков
❗👍❗
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