Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Геннадий Гудков
    ❗👍❗В Госдуме спорят,...
  • Геннадий Гудков
    "...будущий школьник не знает русский язык..."   - ...а за каким хреном он и его сестры, братья и мамаша у нас должны...В Госдуме спорят,...
  • людмила михайлик
    Пусть сами мигранты учат своих.дньнй языку, почему должны страдать учителя и наши детиВ Госдуме спорят,...

В Госдуме спорят, за чей счёт учить русскому языку детей мигрантов

В Госдуме спорят, за чей счёт учить русскому языку детей мигрантов

Медицинский факт Если вы не занимаетесь своими детьми, ими занимается кто-то другой. (улица, тоталитарная секта, британцы, наркобарыги, либералы.

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Комментарии
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людмила михайлик
Пусть сами мигранты учат своих.дньнй языку, почему должны страдать учителя и наши дети
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8 мин.
Геннадий Гудков
&quot;...будущий школьник не знает русский язык...&quot;   - ...а за каким хреном он и его сестры, братья и мамаша у нас должны обосноваться?.. /&quot;...не идут дела - будто в понедельник их мама родила...&quot;  -насколько мне известно, понедельник, в переводе с фарси - Душанбе!../
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2 мин.
Геннадий Гудков
❗👍❗
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31 сек.

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