Садоков рассказал о сильном характере бойца Коваленко

Известия/Павел Волков Российский блогер и боец Святослав Коваленко обладает сильным характером. Соответствующее заявление перед боем Коваленко с Владимиром Ирландцем Полозовым сделал спортивный комментатор Александр Садоков.
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